Unieuro: iPhone 11 Pro cala di prezzo in vista di iPhone 12, Amazon rilancia

La notizia della serata in campo tecnologico è l'annuncio dell'evento di presentazione di iPhone 12, che si terrà il 13 ottobre 2020 e avrà il motto "Hi, Speed". Come ogni anno, dunque, le varie catene sono pronte a "darsi battaglia" sul predecessore, bramato da chi vuole un iPhone ma ha intenzione di puntare al precedente modello per risparmiare.

In particolare, lo "scontro" sembra già essere iniziato per quanto riguarda iPhone 11 Pro con 64GB di memoria interna, dato che lo smartphone è già al centro di alcune offerte proposte dai principali rivenditori online. Più precisamente, Unieuro vende il dispositivo a 999 euro tramite il suo portale ufficiale. Stando a quest'ultimo sito Web, in genere il prezzo sarebbe di 1189 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio pari a 190 euro. Le colorazioni proposte a questo prezzo da Unieuro sono quelle Grigio siderale, Verde notte, Argento e Oro.

Per il resto, anche MediaWorld ha scontato iPhone 11 Pro. Infatti, la nota catena ha abbassato il prezzo del dispositivo proprio a 999 euro mediante il suo sito Web ufficiale. Tuttavia, "l'aria di sfida" inizia a intravedersi su Amazon, dato che la versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos propone lo smartphone a 989,99 euro, ovvero 9,01 euro in meno rispetto alle offerte lanciate da Unieuro e MediaWorld. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Insomma, tutto fa pensare che nelle prossime settimane, soprattutto dopo l'annuncio di iPhone 12, ne vedremo delle belle per quanto riguarda i prezzi dei modelli iPhone 11. Non ci resta che attendere. Nel frattempo, vi ricordiamo che Amazon ha già avviato delle offerte in vista del Prime Day 2020, che si terrà proprio a partire dal 13 ottobre 2020, giornata in cui verranno presentati i nuovi iPhone. Potrebbe trattarsi di una buona occasione per ulteriori sconti relativi agli smartphone di Apple.