Unieuro, iPhone 12 da 64GB scontato del 20%: c'è anche Amazon

Non ci sono solamente le offerte dell'iniziativa "Il Vero Fuoritutto Continua" da Unieuro. Infatti, la nota catena ha lanciato anche una promozione relativa allo smartphone iPhone 12.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il succitato dispositivo viene venduto a un prezzo pari a 749 euro tramite il portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 939 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio del 20%, ovvero di 190 euro. Non male, considerando anche il fatto che le colorazioni disponibili a questo prezzo da Unieuro sono quelle Verde e PRODUCT(RED), quindi c'è anche un po' di scelta in tal senso.

Per il resto, non sembra essere un caso il fatto che anche Amazon Italia proponga le succitate due colorazioni allo stesso prezzo, ovvero 749 euro. Lo stesso vale per MediaWorld, dato che quest'ultima catena propone il modello da 64GB di iPhone 12 proprio a 749 euro. In quest'ultimo caso, tuttavia, al momento in cui scriviamo l'unica colorazione disponibile è quella PRODUCT(RED).

In ogni caso, tirando le somme, sono attive diverse promozioni che potrebbero interessare coloro che sono alla ricerca di uno smartphone di una certa fascia. Insomma, per qualcuno potrebbe essere giunto il momento giusto per "mettere le mani" su iPhone 12.