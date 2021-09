Unieuro No IVA Days LG, i migliori TV 4K e OLED 2021 in sconto

Proseguono i No IVA Days di LG da Unieuro, occasione in cui è possibile aggiudicarsi una vasta gamma di prodotti della società sudcoreana non solo con sconti base ma anche con lo scorporo dell’IVA sul carrello online. Non mancano anche diversi smart TV 4K e OLED 2021 in offerta: vediamo i modelli più interessanti.

In ordine di prezzo, troviamo in primis il TV LG 43UP78006LB proposto a 409,72 Euro anziché 529 Euro. Si tratta di un televisore con sistema operativo WebOS (come il resto della gamma LG) e pannello LED Ultra HD 4K da 43 pollici, con supporto agli standard video HLG e HDR10, tecnologia Dolby Digital lato audio e supporto a DVB-T2 e DVB-S2.

Segue dunque il modello LG 50UP78006LB con pannello LED Ultra HD 4K da 50 pollici, sempre con il medesimo sistema operativo e supporto a HLG e HDR10, assieme agli standard d’ultima generazione per digitale terrestre e satellitare. Anche in questo caso, lato audio figura il decoder Dolby Digital. Il prezzo, però, scende da 649 Euro a 475,29 Euro.

Troviamo anche alcuni modelli con tecnologia NanoCell, tra cui la novità 2021 LG 43NANO756PR scontata da 699 Euro a 491,68 Euro. In questo caso il televisore presenta un pannello Ultra HD 4K da 43 pollici con tecnologia LG True Color Accuracy e supporto a HDR10 e HLG, mentre come decoder audio figura Dolby Digital. Le medesime tecnologie giungono in dotazione al modello LG NanoCell 50NANO816PA, la cui differenza principale è la dotazione di un pannello da 50 pollici e, ovviamente, il prezzo pari a 655,60 Euro al posto di 949 Euro.

Infine, per chi volesse “esagerare” c’è anche il televisore LG OLED evo OLED55G16LA scontato da 2.299 Euro a 1.638,38 Euro. Si tratta di un modello chiaramente top di gamma, dotato di schermo OLED Ultra HD 4K da 55 pollici con Pixel Dimming, LG AI Picture Pro e supporto a HDR10 e HLG, mentre lato audio troviamo il decoder Dolby Atmos. Come per gli altri modelli, non manca il supporto a DVB-T2 e DVB-S2.

