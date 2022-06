Da Unieuro parte il No Iva Show: la catena taglia l'IVA su tantissimi prodotti

Nel giorno in cui il Red Friday di Mediaworld taglia l’IVA, Unieuro lancia il No Iva Show che fino al 19 Giugno 2022 propone lo scorporo dell’IVA su prodotti da almeno 199 Euro.

Il TV Samsung UE55AU7170 da 55 pollici è disponibile a 377 Euro, in calo del 49% rispetto ai 749 Euro di listino, mentre l’UE43AU7170 da 43 pollici passa a 311,37 Euro, con un risparmio del 35% se si confronta con i 479,90 Euro imposti dal produttore. Fronte TV, segnaliamo l’LG OLED 55C1 da 55 pollici a 982,70 Euro, con un calo del 48% se si confronta con i 1899 Euro precedenti.

Fronte smartphone, segnaliamo lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 229,41 Euro, il 30% in meno dai 329,90 Euro precedenti. Il Samsung Galaxy A33 5G invece viene proposto a 319,64 Euro, il 18% in meno rispetto ai 389,99 Euro imposti dal produttore.

In offerta troviamo anche la GoPro Hero9 Black a 286,78 Euro, il 33% in meno dai 429,90 Euro precedenti, oltre che il monopattino Xiaomi Mi Electric Scooter 3 a 368,74 Euro, il 18% in meno dai 449,90 Euro.

Lo sconto sarà pari al 18% su tanti prodotti, ma raggiunge il 36% su elettrodomestici e climatizzatori.Per tutte le condizioni di spedizione e consegna vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.