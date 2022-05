Da Unieuro parte il No IVA Show: due giorni di sconti su tutti i prodotti

In risposta al nuovo volantino sui TV di Mediaworld, valido fino al 22 Maggio 2022, Unieuro lancia quest'oggi il No Iva Show che sempre fino al 22 del mese permette di godere di una serie di sconti molto interessanti su tantissimi prodotti.

Nella fattispecie, le riduzioni sono del 36% sugli elettrodomestici e dal 18% sugli altri prodotti. Sono esclusi dal No Iva Show i prodotti che sono già in conto nei volantini in corso, ma anche gli iPhone, le AirPods, Apple Watch, le PlayStation 5, ed i dispositivi a marchi iRobot, Dyson, Miele, Aeg e Liebherr.

Il Samsung Galaxy A52 da 128 gigabyte è disponibile a 213,01 Euro, in calo del 43% rispetto ai 379,90 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy Tab S6 Lite passa a 270,38 Euro, con un risparmio del 32% se si considera che di listino costa 399,90 Euro.

Fronte TV, segnaliamo anche la promozione sul Samsung UE55AU7170 da 55 pollici, a 352,34 Euro, con un risparmio del 53% dai 749,90 Euro, mentre il modello UE43AU770 da 43 pollici viene proposto a 294,97 Euro, in calo del 38% dai 479,90 Euro.

Interessante anche lo sconto sull'iPad da 10,2 pollici da 64 gigabyte, a 318,82 Euro, il 18% in meno rispetto ai 389 Euro di listino, mentre il MacBook Air da 13 pollici passa a 949,91 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente tramite questo indirizzo.