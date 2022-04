Da Unieuro parte il No Iva Show: fine settimana senza IVA su tanti prodotti

In risposta al nuovo volantino con gli Sconti Subito di Mediaworld, Unieuro lancia il No Iva Show: si tratta di una nuova promozione attiva fino al 10 Aprile 2022, che permette di godere per tutto il weekend di sconti extra su prodotti già scontati.

Unieuro, nelle condizioni del volantino, evidenzia che sono inclusi tutti i prodotti di informatica, i software e gli accessori da gaming, mentre sono esclusi i prodotti in volantino, le console, le card per crediti di gioco, i preorder, le stampanti e le multifunzione.

La lista completa dei prodotti su cui si può beneficiare del taglio dell’IVA è disponibile direttamente sul sito web di Unieuro, ma occorre precisare che i prezzi indicati non sono quelli finali. Per godere dello scorporo dell’imposta sul valore aggiunto è infatti necessario aggiungerli al carrello.

Ad esempio, l’HP 250 G8, ovvero il portatile da 15,6 pollici con processore Intel Core i5, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 256 gigabyte è scontato a 639 Euro dai 749 Euro di listino, ma aggiungendolo nel carrello il prezzo cala ulteriormente a 523 Euro, in quanto viene effettuato il calcolo per lo scorporo dell’IVA, come mostriamo direttamente nello screenshot in calce. Questa procedura vale per tutti i prodotti disponibili nella stessa pagina.