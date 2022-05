Unieuro NO IVA su TV Sony Mini LED 2022: oltre 800 euro di sconto e cashback

Dopo aver trattato una promozione di Unieuro su un TV LG, è giunto il momento di tornare sulle iniziative promozionali attive relativamente alla popolare catena. Infatti, ci sono uno sconto e un'iniziativa cashback su un TV Sony Mini LED.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, il modello Sony XR-75X95K viene adesso proposto a un costo pari a 3.687,37 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che generalmente il prezzo sarebbe pari a 4.499 euro. In parole povere, non manca uno sconto di 811,63 euro, ergo c'è un possibile risparmio del 18%. Questa promozione rientra in ogni caso nell'iniziativa NO IVA di Unieuro, che rimarrà attiva fino al 22 maggio 2022 (dunque ci sono relativamente poche ore per usufruire dell'offerta in seguito alla pubblicazione di questa notizia).

Non è però finita qui: da un banner presente sul sito Web della nota catena si apprende infatti che fino al 31 luglio 2022 c'è anche un'iniziativa Cashback. Più precisamente, come potete apprendere dall'apposita pagina del portale Unieuro, è possibile avere un cashback fino a 400 euro. Ovviamente consigliamo, come sempre in questi casi, di informarsi per bene, ma dal regolamento dell'iniziativa apprendiamo che per il modello XR-75X95K è previsto un cashback di 300 euro.

Insomma, capite bene che potrebbe trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente, considerando anche il fatto che il televisore è uscito nel 2022 e rappresenta dunque una novità. In ogni caso, la scheda tecnica di Sony XR-75X95K include uno schermo Mini LED da 75 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Il sistema operativo è Google TV e non manca ovviamente il supporto agli standard DVB-T2 e DVB-S2.

Per il resto, dando un'occhiata alle proposte degli altri principali store online, abbiamo notato che il prezzo proposto da Amazon Italia per quel che concerne il prodotto è di 4.499 euro (tra l'altro, su Amazon il televisore è attualmente in preordine con data di uscita 3 giugno 2022). Non siamo invece riusciti a trovare questo specifico modello sul portale ufficiale di MediaWorld.