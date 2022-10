Unieuro lancia l'Apple Black Friday 2022: sconti su iPhone, iPad e altro

Dopo aver trattato il volantino Temptation Black Friday di Unieuro, torniamo ad approfondire altre promozioni lanciate in questo contesto dalla popolare catena. Infatti, vale la pena notare che c'è anche l'iniziativa Apple Black Friday 2022.

Quest'ultima, messa in evidenza nella pagina principale del portale ufficiale di Unieuro, rimarrà attiva fino al 2 novembre 2022. Nella descrizione si legge: "Scopri tutte le offerte Apple, anche a tasso zero in negozio in 10 mesi con prima rata a gennaio 2023".

Andando poi a dare un'occhiata alla pagina dedicata all'iniziativa Unieuro, si notano sconti su iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch e auricolari. Ad esempio, c'è un possibile risparmio del 18% su Apple MacBook Air 13" con chip M1, proposto adesso a un prezzo di 999 euro (anziché 1.229 euro). Non manca anche un 11% di sconto sull'iPad Air da 10,9", venduto ora a 699 euro (al posto di 789 euro).

Presente inoltre un possibile risparmio del 6% su iPhone 14 Plus da 128GB, proposto adesso a un costo di 1.099 euro (anziché 1.179 euro). Lato smartwatch c'è invece lo sconto dell'8% su Apple Watch SE, che ha ora un prezzo di 319 euro (al posto di 349 euro). A livello di auricolari fa inoltre capolino il possibile risparmio del 26% sui Beats Studio Buds, proposti adesso a 139,99 euro (anziché 189,99 euro).