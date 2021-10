Unieuro lancia gli Apple Halloween Days: sconti fino al 1 Novembre

Nella giornata di ieri Unieuro ha lanciato gli Halloween Days. Oggi, la catena di distribuzione rilancia e propone gli Apple Halloween Days che saranno attivi fino al 1 Novembre e propongono tanti sconti sui prodotti Apple.

Partendo da iPhone, l'iPhone 12 Pro Max da 128 gigabyte è disponibile a 1079 Euro, con un risparmio del 9% rispetto ai 1189 Euro di listino. In offerta troviamo anche la custodia MagSafe in silicone per iPhone 12 e 12 Pro a 44 Euro, con un risparmio del 20% rispetto ai 55 Euro di listino.

Tra gli Apple Watch, invece, Apple Watch SE GPS Only da 44mm viene proposto a 329 Euro, con un risparmio del 2% rispetto ai 339 Euro di listino, pari a 10 Euro. Lo stesso sconto è garantito anche su Apple Watch SE GPS Only da 40mm, che passa a 299 Euro, il 3% in meno rispetto ai 309 Euro di listino.

Infine, per quanto riguarda i MacBook segnaliamo la promozione del 18% sul MacBook Pro da 13 pollici con chip M1 e GPU 8-core, a cui si aggiunge un SSD da 256 gigabyte, che può essere acquistato a 1209 Euro, il 18% in meno rispetto ai 1479 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti disponibili in offerta può essere consultata a questo indirizzo.