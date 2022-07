Unieuro lancia Apple Summer Black Friday: sconti anche su iPhone 13 Pro

Nel contesto del rinnovo dell'iniziativa Summer Black Friday di Unieuro, sono stati lanciati anche altri sconti. Infatti, la ben nota catena ha messo in evidenza il cosiddetto Apple Summer Black Friday, che propone molteplici offerte su prodotti della società di Cupertino.

Più precisamente, fino al 10 luglio 2022 sarà possibile usufruire delle offerte presenti nell'apposita pagina del portale Unieuro. In quest'ultima si arriva a sconti anche fino al 30% sui dispositivi dell'azienda di Tim Cook e soci, dagli iPhone agli accessori, passando per Apple Watch, MacBook e iPad. In parole povere, la possibilità di scelta non manca di certo.

Partendo dagli sconti relativi a iPhone 13 Pro, le colorazioni Verde Alpino, Oro e Argento vengono ora proposte a un prezzo pari a 1.099 euro. Si fa dunque riferimento a un possibile risparmio del 7% rispetto al classico costo di 1.189 euro (ricordiamo che il dispositivo presenta 128GB di memoria interna).

Un risparmio più consistente, ovvero del 30%, è quello relativo alla Apple Magic Keyboard MLA22T/A, venduta adesso a un costo di 76,30 euro (anziché ai precedenti 109 euro). Si fa poi inoltre notare lo sconto del 20% sul MacBook Air da 13 pollici con chip M1, venduto adesso a 979 euro (al posto di 1.229 euro). Quelli indicati sono chiaramente solamente alcuni esempi di sconti attivi: potrebbe insomma interessarvi fare un salto sul portale ufficiale di Unieuro in questo inizio luglio 2022.