Unieuro lancia il Back To School Apple: offerte su iMac, Macbook e Mac Mini

Nello stesso giorno in cui ha preso il via il nuovo volantino di Unieuro, la catena di distribuzione lancia una nuova promozione dedicata ai prodotti Apple. E' il gran finale del Back To School Apple e consente di accedere ad un'ampia gamma di offerte su iMac, Macbook e Mac Mini.

L'iMac da 21,5 pollici con display Retina 4K e processore Intel Core i3 quad- core può essere acquistato a 1299 Euro, il 16% in meno rispetto ai 1549 Euro di listino. In sconto anche la variante con il processore Intel Core i5 di settima generazione, che passa a 1158 Euro, il 14% in meno dai 1349 Euro imposti dal produttore. Salendo di modello invece troviamo l'iMac da 27 pollici con display Retina 5K e processore Intel Core i5 6-core di ottava generazione, a 2078 Euro, con il modello con CPU i5 6-core di nona generazione che passa a 2459 Euro dai 2699 Euro precedenti. Sempre tra gli iMac, l'iMac Pro con Intel Xeon e 32 gigabyte di RAM può essere acquistato a 3881 Euro.

Tra i MacBook, invece, il MacBook Pro da 13 pollici con processore Intel Core i5 quad core viene scontato del 9% a 1383 Euro, per un risparmio di poco più di 140 Euro rispetto ai 1529 Euro precedenti. Il MacBook Air da 13 pollici invece passa a 1094 Euro, il 10% in meno dai 1229 Euro imposti dal produttore di Cupertino.

Sul Mac Mini invece viene proposto uno sconto dell'11% ed è disponibile a 799 Euro la variante con i3.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo. La promozion scadrà il 25 Settembre.