Unieuro lancia il Black Friday Apple 2021: iPhone e Watch in sconto

Dopo aver trattato il lancio delle offerte Solo Online di Unieuro, torniamo ad approfondire le iniziative promozionali avviate dalla popolare catena. Infatti, quest'ultima ha lanciato il Black Friday Apple 2021.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, nella pagina principale del portale ufficiale di Unieuro è comparsa una "scheda" che fa riferimento proprio alla succitata iniziativa. Nell'apposito "banner", che potete vedere anche a corredo della notizia, si legge: "Black Friday Apple. Scopri le offerte online. In negozio anche a tasso zero. Fino al 18 novembre".

Premendo sul pulsante "Tutte le offerte", abbiamo dunque notato che i prodotti in promozione sono principalmente iPhone e Apple Watch. Per farvi qualche esempio concreto in merito alle promozioni proposte mediante la pagina dedicata al Black Friday Apple 2021 di Unieuro, la variante da 64GB di iPhone 12 mini viene proposta a 649 euro (anziché 719 euro). C'è poi uno sconto relativo ad Apple Watch SE (versione GPS da 44mm), venduto a 329 euro (e non più a 339 euro).

In ogni caso, tra gli sconti più consistenti troviamo quello legato agli auricolari Apple AirPods (versione 2019), proposti a 119,99 euro (anziché 149,99 euro, risparmio del 20%). C'è inoltre un'offerta importante relativa a un modello di iMac, scontato a 1.499 euro (al posto di 2.049 euro, risparmio del 26%). Da non sottovalutare poi lo sconto del 20% sulla custodia MagSafe per iPhone 12 mini, proposta a 44 euro (anziché 55 euro).