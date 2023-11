Unieuro lancia il 'Black Friday Bello Bello': una valanga di sconti fino al 15 novembre

Con la scadenza del precedente volantino, Unieuro lancia il “Black Friday Bello Bello”, che fino al 15 Novembre 2023 propone una serie di sconti molto interessanti su tanti prodotti d’elettronica ed informatica.

Il TV Samsung QE50Q60CAUXZT da 50 pollici è disponibile a 499 Euro, dai 949 Euro di listino, ma in offerta troviamo anche l’LG OLED55B36LA da 55 pollici a 1099 Euro, con un risparmio di 900 Euro rispetto ai 1999 Euro di listino.

Il Google Pixel 8 viene invece proposto a 729 Euro, con un risparmio di 70 Euro rispetto ai 799 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy A54 5G è disponibile in offerta a 389 Euro, con un calo dai 569,90 Euro di listino.

In sconto segnaliamo però anche l’aspirapolvere Dyson V11 Fluffy a 449 Euro, il 25% in meno rispetto ai 599 Euro di listino, mentre le AirPods con custodia di ricarica Lightning vengono proposte a 119 Euro, il 20% in meno rispetto ai 149 Euro. Tra le altre offerte è molto interessante anche quella sull’Apple Watch Series 8 GPS Only con cassa da 41mm, che viene proposto a 349 Euro, 50 Euro in meno rispetto ai 399 Euro di listino.

La lista completa degli sconti è disponibile a questo indirizzo.