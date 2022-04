Unieuro lancia il Doppio Sconto IVA: risparmio a partire dal 36%

In seguito al rinnovo delle Offerte Solo Online di Unieuro, torniamo ad approfondire le iniziative promozionali della nota catena. Infatti, è partito il Doppio Sconto IVA.

Scendendo maggiormente nel dettaglio, fino al 18 aprile 2022 saranno attivi, solamente online, degli sconti a partire dal 36% su "tutti" i grandi elettrodomestici, anche da incasso. Il "tutti" è tra virgolette perché dal banner presente nella home page del portale ufficiale di Unieuro si apprende che sono "esclusi i prodotti nel volantino in corso e i prodotti dei brand Miele, Aeg e Liebherr".

Insomma, qualche eccezione c'è, ma capite bene che per un certo tipo di utente, che è alla ricerca di questa tipologia di prodotti, potrebbe trattarsi di una buona occasione. Per farvi degli esempi concreti in merito alle promozioni lanciate da Unieuro, la lavastoviglie da incasso Candy CDI 1L38-02/T viene adesso venduta a 250 euro (anziché 569,90 euro, dunque c'è uno sconto del 56%).

Non manca poi anche un possibile risparmio del 43% sulla lavatrice intelligente LG F4WV308S3B, in quanto ora quest'ultima viene proposta a un prezzo pari a 422 euro, al posto dei precedenti 749,90 euro. A proposito di frigoriferi con congelatore, invece, c'è Whirlpool ART 66102, che adesso viene venduto a 382 euro (al posto di 899,90 euro, quindi lo sconto è del 57%).