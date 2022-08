Unieuro lancia un doppio sconto su Mickey Mouse Cable Guy: ecco cos'è

Va bene: l'offerta di MediaWorld sulle cuffie di Peppa Pig è sicuramente in grado di portare la mente a un rilassato periodo estivo. Tuttavia, anche Unieuro non scherza con le promozioni "da Ferragosto". Infatti, è stato lanciato un doppio sconto su Mickey Mouse Cable Guy.

Di cosa si tratta? No, non si fa riferimento a qualche tipo di action figure, bensì a un supporto per controller o dispositivi mobili. In parole povere, potete far tenere direttamente a Topolino il vostro pad PlayStation o Xbox, nonché in alternativa il vostro smartphone. Certo, in alcuni contesti potrebbe non trattarsi propriamente del più comodo dei supporti, ma il prodotto di Exquisite Gaming può strappare più di qualche sorriso in questi giorni di relax.

La promozione di Unieuro consiste in uno sconto di base del 20%, quindi il prezzo del prodotto, che generalmente sarebbe di 24,99 euro, scende così a 19,99 euro. Tuttavia, non è finita qui, dato che basta premere sul pulsante "Aggiungi al carrello" per ottenere un risparmio extra del 5%. Il prezzo finale risulta dunque di 18,99 euro, per uno sconto totale di 6 euro.

Abbiamo tra l'altro notato che Mickey Mouse Cable Guy di Exquisite Gaming è in vendita anche su Amazon Italia (a 19,99 euro). Non siamo invece riusciti a trovare il prodotto sul portale ufficiale di MediaWorld.