Unieuro lancia un doppio sconto sull'hard disk esterno Toshiba da 4TB

Al netto della questione del Sottocosto di Natale Unieuro, potrebbe interessarvi approfondire anche un'altra promozione relativa alla popolare catena. A tal proposito, si fa riferimento a un doppio sconto sull'hard disk esterno Toshiba da 4TB.

In particolare, il modello Toshiba Canvio Basics viene adesso proposto a un prezzo di 94,99 euro sul portale ufficiale di Unieuro. Da quest'ultimo apprendiamo che in precedenza il costo del prodotto sarebbe ammontato a 159,99 euro, dunque di base c'è uno sconto del 40%. In parole povere, si fa riferimento a un possibile risparmio di 65 euro.

Tuttavia, non è finita qui, in quanto c'è anche uno sconto extra del 5% direttamente in carrello, quindi basta aggiungere il prodotto a quest'ultimo per far scendere il prezzo finale del prodotto a 90,24 euro. Questo significa che il possibile risparmio totale è di 69,75 euro. Per il resto, dando un'occhiata agli altri principali store online, abbiamo notato che il prodotto viene proposto a 90,24 euro anche su Amazon Italia, mentre da MediaWorld il prezzo è di 99,99 euro.

Al netto di questo, potrebbe interessarvi dare un'occhiata anche alle altre promozioni lanciate nel periodo pre-natalizio, anche perché potreste essere alla ricerca di "regali dell'ultimo minuto". In questo contesto, potreste voler dare un'occhiata al canale Telegram delle offerte.