Unieuro lancia il Dyson Weekend: sconti su tanti prodotti fino al 30 Luglio 2023

Unieuro annuncia oggi il lancio del Dyson Weekend, che fino al 30 Luglio 2023 propone una serie di offerte su tantissimi prodotti del marchio inglese, tra cui aspirapolveri e robot aspirapolveri, oltre che prodotti per la cura dei capelli.

L’aspirapolvere Dyson V15 Absolute è disponibile al prezzo di 599 Euro, in calo del 25% rispetto al prezzo consigliato di 799 Euro, mentreil Dyson V15 Detect Plus passa a 699 Euro, con un risparmio di 200 Euro dagli 899 Euro di listino. In sconto però troviamo anche l’aspirapolvere Dyson V10 Absolute Rame, a 429 Euro, dai 599 Euro di listino.

Sempre in ambito aspirazione, è disponibile a prezzo ridotto anche il robot aspiraplvere Dyson 360 Heurist che è disponibile in offerta a 599 Euro, il 40% in meno dal prezzo consigliato di 999 Euro, mentre il Dyson Omni-Glide Blu viene proposto a 299 Euro, comunque in calo dai 399 Euro di listino.

In offerta troviamo anche il Dyson Airwrap Styler per capelli, nella confezione Complete, che è disponibile a 499 Euro, in calo di 100 Euro dai 599 Euro. In offerta anche il Dyson Supersonic Bright 1600W in Rame, a 449 Euro, dai 514 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo.

