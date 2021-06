Unieuro lancia il Freedom Black Friday: tanti sconti fino al 1 Luglio 2021

Unieuro lancia oggi il "Freedom Black Friday", un nuovo volantino che sarà attivo fino al 1 Luglio 2021 e propone tantissimi sconti su prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui troviamo TV, smartphone ed altro.

Partendo dai TV OLED, segnaliamo l'LG 48 C1 da 48 pollici a 1399 Euro, mentre il modello da 55 pollici della stessa linea passa a 1799 Euro, il 12% in meno dai 2048,99 Euro imposti dal produttore. In sconto troviamo anche il Sony KE55A8 da 55 pollici, a 1299 Euro: in questo caso la riduzione di prezzoè di 500 Euro rispetto ai 1799 Euro di listino. Tra i QLED, invece, il QE55Q95TCTXZT da 55 pollici è disponibile a 999 Euro, mentre il modello da 75 pollici della linea Q90T QLED passa a 1999 Euro.

Per quanto concerne gli smartphone, invece, lo Xiaomi Redmi Note 9 da 128 gigabyte è disponibile a 159,99 Euro, mentre il Galaxy A32 da 128 gigabyte passa a 239,90 Euro. Lo Xiaomi Redmi Note 10 Pro, invece, viene proposto a 279 Euro, mentre il realme 8 Pro è disponibile a 269,99 Euro. Tra gli iPhone, segnaliamo l'iPhone 11 da 128 gigabyte a 679 Euro, mentre l'iPhone 12 Pro da 128 gigabyte passa a 1099 Euro.

Infine, tra gli smartwatch segnaliamo Huawei Watch GT 2 a 119,99 Euro ed Apple Watch Series 6 GPS Only a 429 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.