Unieuro lancia il Fuoritutto: sconto su migliaia di prodotti fino al 24 Gennaio!

Prima promozione dell'anno per, che attraverso un tweet inviato sull'account ufficiale ha annunciato l lancio del Fuoritutto su migliaia di prodotti. La promozione, accessibile sia online che presso i punti vendita fisici, propone sconti fino al 50% su alcuni articoli.

Partiamo, ovviamente, dagli smartphone, la cui offerta è veramente ricca. E' possibile portare a casa il Galaxy J5 a 179,90 Euro contro i 299 Euro di listino, il Galaxy S8 da 64 gigabyte a 649 Euro rispetto agli 829 Euro di listino. Per coloro che invece hanno intenzione di optare per uno smartphone targato Huawei, è disponibile in offerta il P10 lite da 32 gigabyte a 269,90 Euro contro i 349,90 Euro e l'Honor 8 da 32 gigabyte blu a 249,90 Euro.

Per Apple, invece, l'offerta è chiaramente più limitata. Troviamo però il MacBook Air da 13,3 pollici a 949 Euro, l'iPhone 6 da 32 gigabyte a 379 Euro, il MacBook Pro da 2,3 Ghz e schermo da 13,3 pollici a 1399 Euro e l'iPad da 128 gigabyte (disponibile nelle colorazioni grigio, argento ed oro) con configurazione WiFi + Cellular a 599 Euro.

Ricca invece l'offerta di televisori Ultra HD: il Samsung UE49MU6120 da 49 pollici ha un prezzo scontato di 499 Euro, il Sony KD49XE9005 da 49 pollici costa 1099 Euro ed il Samsung UE75MU7000T da 75 pollici è scontato del 46%, a 2499 Euro.

Per la lista completa delle promozioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale, raggiungibile attraverso questo indirizzo.