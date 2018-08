Unieuro lancia il Fuoritutto: smartphone, TV Ultra HD e notebook in offerta fino al 16/8

Sconti estivi per Unieuro, che ha lanciato oggi il nuovo Fuoritutto, che sarà disponibile fino al prossimo 16 Agosto e che, come sempre, include una vasta serie di smartphone, televisori Ultra HD e notebook di nostro interesse. Ne abbiamo scelti per voi alcuni, che giudichiamo essere i più interessanti.

A livello di smartphone, segnaliamo l'Huawei P20 Lite a 299,90 Euro, nella variante con 64 gigabyte di memoria interna e nelle colorazioni blu, nero e rosa. Rientra nella promozione anche Huawei Mate 10 Pro, da 128 gigabyte con doppia SIM a 469 Euro, contro i 799 Euro di listino, per un risparmio netto del 41 per cento. Asus ZenFone 4 Selfie da 64 gigabyte, invece, può essere portato a casa a 189 Euro, contro i 329 Euro di listino.

Tra gli smartphone in offerta citiamo anche il Samsung Galaxy S9 Plus da 256 gigabyte ad 899 Euro, 200 Euro in meno rispetto al prezzo di listino imposto dal produttore, con l'S8 Plus da 64 gigabyte a 599 Euro.

Per quanto riguarda i televisori, il Samsung UE50MU5120 da 50 pollici 4K può essere acquistato a 449 Euro, mentre l'LG 43UK6400 da 43 pollici 4K Ultra HD a 399 Euro. Citiamo anche la Sony KD55XF9005 da 55 pollici Full LED 4K Ultra HD, HDR a 1299 Euro.

Chiudiamo con i notebook, la cui offerta non è certo ricchissima, ma troviamo comunque il Lenovo Ideapad 320 con processore i7-8550U da 15,6 pollici a 699,99 Euro e l'HP 15-DA00064NL con lo stesso processore a 749 Euro.

Questa notizia non è un contenuto sponsorizzato. Le informazioni riportano un'offerta che riteniamo interessante per i nostri lettori. Tutti i contenuti sponsorizzati sotto forma di notizia sono indicati da un apposito banner all'inizio della notizia con la dicitura ‘contenuto sponsorizzato’.