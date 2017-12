Unieuro lancia gli scontissimi di Natale: fino al 50% su molti prodotti!

ha lanciato oggi le nuove offerte natalizie attraverso il nuovo volantino, che prevede sconti di fino il 50% su molti prodotti d'elettronica al consumo, tra cui televisori, smartphone, tablet e portatili.

Per quanto riguarda i televisori, la famosa catena di distribuzione offre l'UE49MU6220 di Samsung, un TV da 49 pollici 4K, a 499 Euro contro i 799 Euro di listino, il tutto a fronte di un risparmio netto del 37%. Degna di nota anche la promozione sul TV 4K OLED55C7V da 55 pollici con schermo OLED di LG, che può essere portato a casa a 1.980 Euro contro i 2.499 Euro di listino, un'occasione ghiottissima per tutti coloro che hanno intenzione di cambiare TV per Natale.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, sono presenti molti dei top di gamma sia di questo anno che degli scorsi:

Altre offerte di contorno interessanti includono la GoPro Hero6 Black a 569 Euro e l'iPad Pro da 256 gigabyte a 799 Euro. La lista completa è disponibile qui.