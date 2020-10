Unieuro lancia gli Halloween Days: una settimana di sconti mostruosi

E’ un lunedì ricco di offerte quello che è appena iniziato. Dopo il Black Friday d’anticipo di Amazon, infatti, è la volta di Unieuro che propone gli “Halloween Days”, ovvero una settimana di sconti mostruosi che termineranno il 2 Novembre e propongono tante promozioni su diversi dispositivi d’elettronica d’informatica.

Tra gli smartphone, il Galaxy Note 20 Ultra 5G può essere acquistato a 1149 Euro, il 13% in meno rispetto ai 1329,90 Euro di listino. In offerta troviamo anche il Galaxy A71, a 299 Euro, per un risparmio del 37% dai 479,90 Euro precedenti. Lo Xiaomi Redmi 9 invece passa a 149,90 Euro, 20 Euro in meno dai 169,90 Euro precedenti. L’Oppo A9 2020 invece passa a 179,90 Euro, mentre per quanto riguarda l’Huawei P30 Lite New Edition la riduzione del prezzo è del 28% e può essere acquistato a 249,90 Euro.

Sconti anche sugli smartwatch: Apple Watch SE ad esempio, nella variante con cassa da 40mm può essere acquistato a 299,90 Euro, mentre la variante da 44mm a 329,90 Euro. Il Galaxy Watch da 1,3 pollici invece è disponibile a 229,90 Euro, ma citiamo anche l’offerta su Huawei Watch Fit, a 109,90 Euro.

Passando ai TV OLED, l’LG OLED55BX6LA da 55 pollici può essere acquistato a 1299 Euro, con auricolari in omaggio, per un risparmio del 25% dai 1748 Euro di listino. Tra i QLED, invece, il Samsung QE55Q60TAU da 55 pollici passa a 699 Euro, il QE65Q80TAT da 65 pollici a 1499 Euro, ed il QE75Q70TAT da 75 pollici a 2199 Euro.