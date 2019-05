Unieuro lancia gli 'Happy Sconti' fino al 16 Maggio: in offerta TV e smartphone

E' disponibile su Unieuro il nuovo volantino battezzato "Happy Sconti", che sarà disponibile fino al prossimo 16 Maggio. Durante questo periodo la catena di distribuzione offrirà il tasso zero sul pagamento in dieci rate mensili con TAN allo 0% e TAEG allo 0%.

Veniamo quindi alle offerte vere e proprie.

Partendo dagli smartphone, il Samsung Galaxy A7 da 64 gigabyte è disponibile a 229 Euro, mentre Huawei P30 Lite da 128 gigabyte resta a 369,90 Euro, con il Galaxy J4+ da 32 gigabyte con 2 gigabyte di RAM a 139,90 Euro, il 22% in meno rispetto ai 179,90 Euro. Il Galaxy S9 dello scorso anno, da 64 gigabyte passa a 479 Euro, il 31% in meno rispetto al prezzo di listino di 699 Euro. In offerta troviamo anche iPhone Xr, ad 835 Euro nella versione da 64 gigabyte nera, mentre Huawei Mate 20 Lite è disponibile a 249,90 Euro.

Dal fronte degli indossabili, Huawei Watch GT Active può essere portato a casa a 249 euro, mentre il Galaxy Watch passa a 279 Euro, con il Galaxy Fit a 39,90 Euro.

Per coloro che sono interessati ai televisori, il Samsung UE43NU709U da 43 pollici 4K Ultra HD passa a 369 Euro, mentre la Philips 550 Full HD da 43 pollici passa a 279 Euro. In sconto anche la LG 49UK6400 a LED da 49 pollici, a 399 Euro.

La lista completa delle offerte è disponibile a questo indirizzo.

