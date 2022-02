Unieuro lancia gli HP Days: sconti su tanti notebook fino al 27 Febbraio

Nel giorno in cui Mediaworld lancia i Mega Sconti, Unieuro risponde con gli HP Days che fino al 27 Febbraio 2022 permette di portare a casa a prezzo ridotto tanti prodotti della società, tra cui spiccano i PC.

Il notebook HP 250 G8 è disponibile a 499,90 Euro, con un risparmio del 12% rispetto ai 569 Euro di listino, nella configurazione con i3 e 256 gigabyte di memoria interna. Se si opta per il modello con AMD Ryzen 5 e 512GB di memoria invece il prezzo passa a 549,90 Euro, il 15% in meno rispetto ai 649 Euro di listino. L'HP Pavilion X360 con Intel Core i3, 256 gigabyte di memoria e schermo da 14 pollici invece è disponibile a 599,90 Euro, il 14% in meno dai 699 Euro di listino.

In sconto anche l'HP Omen 16, nella configurazione con schermo da 16,1 pollici, AMD Ryzen 6 e 1 terabyte di memoria, a 1799 Euro, con un risparmio del 10% rispetto ai 1999 Euro di listino.

In offerta segnaliamo anche l'HP Chromebook 14a con Intel Celeron e 4GB di RAM, a 249,90 Euro, il 28% in meno dai 349 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti disponibili in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutte le condizioni su spedizione e consegna vi rimandiamo alle singole pagine.