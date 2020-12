Unieuro lancia 'I Natalissimi', il volantino di Natale con sconti fino al 24 Dicembre

Con la scadenza del precedente volantino, Unieuro rinnova le promozioni e lancia oggi "I Natalissimi", la nuova promozione che sarà attiva fino al 24 Dicembre e, come suggerisce il nome, propone un'ampia gamma di sconti proprio in vista del Natale.

Tra gli sconti, il Galaxy A51 con 4 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna può essere acquistato a 249,90 Euro, il 34% in meno rispetto ai 379,90 Euro di listino, mentre il Galaxy A20e è disponibile a 129,99 Euro, per un risparmio del 23%. In sconto anche il Galaxy S10 Lite, che nella variante con 128 gigabyte di memoria interna passa a 399,90 Euro. Sempre restando in ambito smartphone, però, citiamo anche lo Xiaomi Mi Note 10 Lite nella configurazione 6/128GB a 279,90 Euro.

In offerta anche vari iPhone: l'XR da 64 gigabyte passa a 549 Euro, l'iPhone 11 da 64 gigabyte invece è disponibile a 629 Euro.

Per quanto riguarda i TV, invece, partendo dai QLED citiamo il Samsung Series 6 QE50Q60TAU da 50 pollici a 599,90 euro, il QE65Q90TAT da 65 pollici a 1799 Euro ed il QE65Q70TAT da 65 pollici a 999 Euro. Tra i TV Ultra hD, invece, troviamo il Sony KD-49XH95 da 49 pollici a 799,90 Euro, l'LG NanoCell Nano91 da 55 pollici a 799,90 Euro ed il Philips 7500 50PUS7505 da 50 pollici a 379,90 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.