Unieuro lancia gli iPhone Magic Days: tre giorni di offerte su tanti iPhone

Unieuro lancia oggi gli "iPhone Magic Days", tra giorni di offerte su tanti modelli di iPhone che saranno disponibili fino al 22 Gennaio 2023 direttamente sul proprio sito web. Vediamo di quali si tratta.

iPhone 13 da 128 gigabyte è disponibile a 779 Euro, con un risparmio del 17% rispetto ai 939 Euro di listino: sul sito web sono disponibili varie colorazioni, per incontrare i gusti estetici di tutti. Se invece si desidera il modello da 256 gigabyte, il prezzo proposto da Unieuro è di 879 Euro, comunque in calo rispetto ai 1059 Euro precedenti.

In sconto troviamo anche iPhone 14 da 256 gigabyte, che può essere acquistato a 1029 Euro, in calo dell'11% rispetto ai 1159 Euro di listino.

iPhone 14 Plus da 256 gigabyte invece viene proposto a 1199 Euro, l'8% in meno dai 1309 Euro imposto dal colosso di Cupertino sul secondo modello base della lineup di smartphone 2023. iPhone 14 Plus da 256 gigabyte, invece, viene proposto a 1449 Euro, il 7% in meno dai 1569 Euro di listino.

Non mancano all'appello i modelli più datati di smartphone Apple: iPhone 12 da 128 gigabyte ad esempio è disponibile a 729 Euro, con un risparmio del 17% rispetto agli 889 Euro precedenti.

La lista completa delle offerte è disponibile direttamente attraverso questo indirizzo.