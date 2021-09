Unieuro lancia i No IVA Days di LG: sconti anche sui TV 4K ed OLED 2021

Non ci sono solo gli Sconti di Settembre Unieuro. La catena di distribuzione infatti lancia in giornata odierna i No IVA Days di LG, che saranno attivi fino al 16 Settembre e permettono di acquistare a prezzo ridotto tantissimi prodotti.

Lo scorporo dell'IVA si articola su due fasce:

-18,04% extra sconto IVA su tutti i TV e sistemi audio LG

-36,08% extra doppio sconto IVA su tutti gli elettrodomestici LG

Lo sconto si applica direttamente ne carrello a tutti i prodotti presenti nella pagina dedicata di Unieuro, dove sono indicati i prezzi al netto dello Sconto IVA.

I prezzi di per se sono in alcuni casi già molto interessanti, ma il volantino abbraccia varie categorie: troviamo il TV LG 43UP75006LF da 43 pollici del 2021, ma anche l 43UP78006LB sempre da 43 pollici della gamma 2021 passando per il modello della stessa linea da 50 pollici ed il 50UP75006LF da 50 pollici.

Non mancano all'appello i nuovi OLED: il G1 da 55 pollici viene proposto, sempre al netto dello Sconto IVA del 18,04% a 1999 Euro. L'OLED65C15LA da 65 pollici della linea C1 invece è proposto a 2699 Euro, a cui bisogna sottrarre l'IVA però.

In lista ci sono anche elettrodomestici di vario tipo, soundbar ed altro. Il volantino è davvero molto ampio.