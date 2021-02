Unieuro lancia gli LG Days: sconti su TV OLED e 4K e soundbar fino al 28 Febbraio

Mentre continuano i Lovely Days, Unieuro lancia oggi gli LG Days, che fino al prossimo 28 Febbraio 2021 proporranno sconti su soundbar e TV OLED e 4K della società asiatica. Vediamo quali sono le promozioni più interessanti.

Partendo dai TV OLED, il GX da 55 pollici viene proposto a 1799 Euro, il 18% in meno rispetto ai 2199 Euro di listino, mentre la variante con 65 pollici di diagonale passa a 2499 Euro dai 2999 Euro precedenti. In sconto anche l'OLED 65 CX, a 1999 Euro: in questo caso lo sconto è del 20% rispetto ai 2499 Euro di listino.

Per quanto concerne i TV NanoCell a marchio LG, invece, il 55NANO916NA da 55 pollici passa a 799 Euro, il 38% in meno dai 1299 Euro di listino; della stessa gamma però troviamo anche il modello con schermo da 65 pollici, a 999 Euro, per un risparmio di 700 Euro. Tra i TV della linea NANO81, invece, il TV da 49 pollici passa a 549 Euro e quello da 65 pollici ad 829 Euro.

In sconto anche l'LG 43UN73006LC da 43 pollici, a 399 Euro, il 6% in meno dai 429 Euro di listino, mentre il 70UN71006LA da 70 pollici passa ad 849 Euro.

Tra le soundbar, invece, l'LG GX DEUSLLK passa a 699,99 Euro. La lista completa delle promozioni è disponibile a questo indirizzo.