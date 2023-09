Unieuro lancia gli LG OLED Specials: sconti fino a 300 Euro sui TV OLED

Unieuro lancia in giornata odierna gli Specials sui TV OLED a marchio LG, che fino al 1 Ottobre 2023 permettono di ottenere uno sconto immediato alla cassa fino a 300 Euro inserendo uno dei coupon dedicati.

Nello specifico, la promozione è compatibile con tutti gli acquisti a partire da 749 Euro, ed i codici da inserire nel carrello sono i seguenti

Ad esempio, sull’LG OLED evo 65 Serie C3 è possibile ottenere uno sconto di 300 Euro inserendo il coupon EXTRA300, mentre sull’OLED42C34LA da 42 pollici il risparmio è di 150 Euro , mentre sull’OLED48A26LA da 48 pollici la riduzione è pari a 50 Euro, utilizzando il codice dedicato.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile attraverso questo indirizzo. Per tutti i dettagli sulla spedizione e l’eventuale pagamento a rate vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.

