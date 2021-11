Unieuro lancia il Manà Manà Black Friday: offerte imperdibili fino all'11 Novembre

Non c'è solo il Black November di Mediaworld in questo novembre 2021. Anche Unieuro infatti ha lanciato un nuovo volantino, valido online e nei negozi fino all'11 Novembre 2021, battezzato "Manà Manà Black Friday".

In offerta troviamo tanti prodotti d'elettronica ed informatica. Il MacBook Air da 13 pollici con chip M1 con GPU 7-core ed SSD da 256 gigabyte è disponibile a 959 Euro, il 21% in meno rispetto ai 1228 Euro di listino. In sconto però troviamo anche il laptop HP 15S-FQ0063NL a 349 Euro, con un risparmio del 30% se si confronta con i 499 Euro imposti dal produttore.

Fronte smartphone, il Samsung Galaxy A52s 5G viene proposto a 379,90 Euro, il 18% in meno dai 469 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy A03s da 6,5 pollici passa a 129,99 Euro. Lo Xiaomi Redmi Note 10S invece è disponibile a 229,90 Euro, mentre tra i tablet segnaliamo l'offerta sul Samsung Galaxy Tab A7 a 199,99 Euro.

Tra i televisori, invece, segnaliamo il Samsung QLED QE55Q60A da 55 pollici a 699 Euro, il 33% in meno rispetto ai 1049 Euro di listino, mentre il Samsung QE55Q80A da 55 pollici passa ad 899,90 Euro. Il Sony BRAVIA XR55X90J da 55 pollici passa a 999 Euro, il 33% dai 1499 Euro di listino.