Unieuro lancia un maxi sconto su un TV OLED di Sony da 77 pollici

Non ci sono solamente doppie offerte Unieuro su monitor da gaming. Infatti, la ben nota catena ha lanciato anche una doppia iniziativa promozionale su un televisore OLED di Sony con ampia diagonale, che rappresenta un modello approdato sul mercato nel corso del 2022 (e dunque tutto sommato di recente uscita).

Più precisamente, il televisore Sony XR-77A80K viene adesso proposto a un costo pari a 2.899 euro mediante il sito Web ufficiale di Unieuro. Nel caso ve lo stiate chiedendo, il prezzo in precedenza ammontava a ben 4.199 euro, secondo quanto si può leggere sul portale della popolare catena. C'è dunque, già di base, un possibile risparmio del 30%. A conti fatti, si tratta di uno sconto di 1.300 euro.

Già così si tratterebbe dunque di un'occasione potenzialmente intrigante, ma vale la pena notare che aggiungendo il prodotto al carrello risulta possibile usufruire di un ulteriore sconto extra del 5%. In parole povere, il prezzo finale cala a 2.784,05 euro, per un possibile risparmio totale, partendo dai succitati 4.199 euro iniziali, di ben 1.414,95 euro.

Per il resto, la scheda tecnica di Sony XR-77A80K comprende un pannello OLED da 77 pollici con risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel). Non mancano 4 porte HDMI, così come risulta presente Google TV, che permette di accedere a un ampio numero di funzionalità smart.