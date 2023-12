Unieuro lancia i Natalissimi: sconti sul top della tecnologia fino al 24 Dicembre

Unieuro lancia quest’oggi il nuovo volantino di Natale, che propone i Natalissimi fino al 24 Dicembre 2023 un’ampia gamma di prodotti a prezzi ridotti.

L’iPad di nona generazione con schermo da 10,2 pollici WiFi Only con 64Gb di storage viene proposto a 349 Euro, in calo di 90 Euro rispetto ai 439 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy Tab S6 Lite del 2022 da 64 gigabyte è disponibile a 249,90 Euro, con un risparmio di quasi 200 Euro se si tiene conto che di listino costa 439,90 Euro.

In offerta anche l’Apple Watch SE GPS Only con cassa da 40mm in alluminio, a 239 Euro, 50 Euro in meno dai 289 Euro di listino, mentre la variante da 44mm viene proposta a 259 Euro, in calo di 60 Euro rispetto ai 319 Euro di listino.

Interessante anche lo Xiaomi Redmi Note 12 a 199,99 Euro, 100 Euro in meno rispetto ai 299,90 Euro imposti dal produttore. L’iPhone 15 da 128 gigabyte invece è disponibile in offerta ad 899 Euro.

Segnaliamo anche la riduzione sulla smart tv Xiaomi 32A2 da 32 pollici, a 159,99 Euro, dai 249,90 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo. Per tutte le informazioni sulla vendita e spedizione vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.