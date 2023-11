Unieuro lancia le nuove offerte solo online: i migliori prodotti tech in offerta

Come di consueto il lunedì mattina, Unieuro rinnova gli Sconti Solo Online che fino al 12 Novembre propongono tantissimi sconti su tanti prodotti d’elettronica ed informatica.

Il TV Samsung UE55AU7090UXZT da 55 pollici è disponibile a 449,90 Euro, in calo dai 529,90 Euro di listino, mentre l’LG OLED48426LA da 48 pollici può essere acquistato a 699,90 Euro, con un risparmio importante rispetto ai 1299 Euro di listino. In sconto anche il Samsung UE50CU7170UXZT da 50 pollici, a 449 Euro, in calo dai 599 Euro imposti dal produttore. Il televisore LG NanoCell 50NANO766QA da 50 pollici invece viene proposto a 429 Euro, 320 Euro in meno dai 749,90 Euro di listino.

In offerta troviamo anche il Samsung Galaxy Watch4 da 40mm, a 139 Euro, 80 Euro in meno rispetto ai 219,90 Euro di listino. Dal fronte smartphone però segnaliamo anche l’alimentatore MagSafe a 43,69 Euro, in calo dai 49 Euro di listino, oltre che il cavo da Lightning ad USB da un metro a 23 euro al posto di 25 Euro.

Interessante anche la riduzione sul robot aspirapolvere iRobot Roomba i7, che viene proposto a 379 Euro, dai 699,90 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.