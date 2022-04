Unieuro lancia nuove Offerte Solo Online: i migliori sconti fino al 24 aprile 2022

Unieuro inizia anche questa settimana con una nuova serie di Offerte Solo Online disponibili fino al 24 aprile 2022: mentre prosegue l’LG Weekend attivo fino al 19 aprile, vediamo assieme le migliori promozioni del momento presso la catena di distribuzione italiana.

Sebbene questa serie di sconti attivi esclusivamente sul portale online di Unieuro risulti dedicata quasi integralmente a cavi audio, antenna e HDMI per i propri televisori – perfetti per chi ha acquistato nuovi TV in vista dello switch-off fissato al 2023 -, troviamo anche alcune proposte interessanti di altra natura.

In particolare, coloro che sono alla ricerca di uno smartphone nuovo di zecca e di fascia media potranno aggiudicarsi il OnePlus Nord N10 5G venduto a 279,90 Euro al posto di 299 Euro, dotato di un display da 6,49 pollici, batteria da 4.300 mAh e quattro fotocamere posteriori di cui la principale da 64 megapixel. Insomma, il modello perfetto per chi non ha particolari esigenze.

Coloro che stanno cercando un computer portatile nuovo, invece, potranno sfruttare l’offerta sul Lenovo V14 che si combina al rimborso offerto dalla promozione “Cambia il Tuo PC!” valida fino al 24 aprile. Questo modello specifico consentirà di ottenere un “cashback” di massimo 100 Euro consegnando un computer desktop o laptop usato, ed è venduto a 592 Euro al posto di 749,90 Euro.

Infine, come alternativa al laptop citato sopra Unieuro propone il modello Lenovo V15 a 548 Euro anziché 699,90 Euro e sempre con rimborso fino a 100 Euro. La differenza chiave rispetto alla versione V14 è la dotazione di un display da 15,6 pollici, mentre processore e le soluzioni lato memoria non variano.

Ribadiamo ancora una volta, in conclusione, che queste promozioni valgono solamente online e fino a domenica 24 aprile 2022.