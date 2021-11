Unieuro lancia le nuove offerte solo online: pioggia di sconti fino al 20 Novembre

Mentre Unieuro prepara il Black Friday Dyson, vengono rilanciate oggi le nuove offerte solo online che saranno disponibili fino al 20 Novembre sul sito web ufficiale della catena di distribuzione.

Il Samsung Galaxy S20 FE 4G è disponibile a 389 Euro, con un risparmio del 22% rispetto ai 499 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy S21 5G da 256GB viene proposto a 729 Euro, il 21% in meno dai 929 Euro imposti dal produttore, per un risparmio di 200 Euro. Interessante anche lo sconto sull'iPhone 12 Mini ad 128 gigabyte, che passa a 699 Euro, 70 Euro in meno rispetto ai 769 Euro di listino. iPhone 12 Pro Max da 256 GB, invece, è disponibile a 1219 Euro, il 20% in meno rispetto ai 1539 Euro imposti dal produttore.

Apple Watch Series 6 GPS Only con cassa da 44mm in alluminio passa invece a 399 Euro, il 4% in meno dai 419 Euro di listino.

Fronte monitor, invece, l'LG 32GN600 da 32 pollici Quad HD è disponibile a 299,90 Euro, il 25% in meno dai 399 Euro imposti dal produttore. L'LG 24GN600 da 24 pollici, invece, passa a 199,99 Euro.

La lista completa degli sconti è disponibile a questo indirizzo. In lista troviamo anche microSD, lampadine intelligenti ed altri prodotti d'elettronica ed informatica.