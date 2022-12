Unieuro lancia le nuove Offerte Solo Online: sconti fino all'11 Dicembre 2022

In parallelo alle offerte di Natale targate Amazon, Unieuro rinnova le "Offerte Solo Online" che fino all'11 Dicembre 2022 consentiranno di portare a casa tanti prodotti a prezzi ridotti.

L'Oppo A94 5G è disponibile a 259,90 Euro, in calo del 29% rispetto ai 369,90 Euro di listino, mentre iPhone 11 da 64 gigabyte passa a 499 Euro, con un risparmio del 7% dai 539 Euro imposti dal produttore.

In sconto troviamo anche l'iPhone 14 Plus da 256 gigabyte, che passa a 1249 Euro, il 4% in meno rispetto ai 1309 Euro di listino. Xiaomi Redmi 9AT invece viene scontato del 13% a 94,99 Euro, dai 109,99 Euro di listino. La versione brandizzata da WindTre del Samsung Galaxy S22 invece viene proposta a 649,90 Euro, il 27% in meno rispetto agli 899,90 Euro precedenti.

Tra gli altri prodotti in offerta citiamo la stampante HP LaserJet M110w a 149,99 Euro, il 21% in meno dai 189,99 Euro.

La lista completa delle offerte può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo. Per tutti i dettagli sulle spese di spedizione, consegna e sull'eventuale disponibilità del pagamento a rate vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti. Le promozioni saranno disponibili, solo online, fino al prossimo 11 Dicembre 2022 e rientrano nelle offerte classiche che Unieuro propone ogni settimana.