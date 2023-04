Unieuro lancia le nuove offerte solo online, con sconti fino al 16 Aprile

Unieuro lancia le nuove offerte solo online, che fino al 16 Aprile 2023 propongono un'ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica.

Il TV Samsung Crystal UE50AU7170 da 50 pollici passa a 333 Euro, in calo del 44% rispetto ai 599 Euro di listino, mentre il TCL Serie S54 32S5400AF da 32 pollici viene proposto a 184 Euro, il 31% in meno dai 269,90 Euro imposti dal produttore. L'LG 43UQ75006LF da 43 pollici invece passa a 349,90 Euro, il 27% in meno dai 479,90 Euro precedenti.

Interessante anche lo sconto sull'HP 15s-FQ2125NL, un laptop HP con schermo da 15,6 pollici, processore Intel Core i3 ed SSD da 256 gigabyte, che passa a 399,90 Euro, il 33% in meno dai 599,90 Euro precedenti. Tra le offerte segnaliamo anche il Lenovo Ideapad 3 da 15,6 pollici con Intel Core i5 ed SSD da 512 gigabyte, che viene proposto a 599 Euro, il 20% in meno rispetto ai 749,90 Euro di listino.

Passa in offerta anche il MacBook Pro da 12 pollici con processore M2 Pro ed SSD da 512 gigabyte, che passa a 2199 Euro, il 12% in meno dai 2499 Euro di listino.

La lista completa delle offerte può essere consultata attraverso questo indirizzo. Per tutti i dettagli vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.