Unieuro lancia le nuove Offerte Solo Online: sconti fino al 60% su tanti prodotti

Dopo aver trattato alcune offerte di Unieuro relative a TV DVB-T2, torniamo a dare un'occhiata agli "scaffali virtuali" della ben nota catena per via del lancio di un'altra iniziativa promozionale. Infatti, Unieuro ha avviato le nuove Offerte solo Online.

Presentati mediante l'immagine di un astronauta, ovvero quella che potete vedere in calce alla notizia, gli sconti si protrarranno fino al 3 aprile 2022 e arrivano fino al 60%. In ogni caso, come da tradizione per Unieuro (nonché per le altre catene simili), ci sono miriadi di prodotti tech in promozione. Potrebbe dunque interessarvi fare un salto sul sito Web di Unieuro in questi giorni, in modo da approfondire le offerte più adatte alle vostre esigenze.

In ogni caso, tra queste troviamo uno sconto del 37% sulla smartband Xiaomi Mi Smart Band 5, che viene adesso proposta a un prezzo pari a 24,99 euro tramite il portale di Unieuro. Da quest'ultimo sito Web apprendiamo che in precedenza il costo del dispositivo era di 39,99 euro. Non manca poi un 41% di sconto sulla lavatrice Indesit EWD 61051, venduta ora a 249,90 euro (anziché 429,90 euro).

Per il resto, se avete intenzione di fare scorte di batterie, potreste non voler sottovalutare lo sconto del 60% sul pacco da 4 batterie Energizer Max AAA monouso, proposto adesso a 1,99 euro (al posto di 4,99 euro), nonché l'offerta sul pacco da 4 batterie Energizer Max AA, venduto ora a 1,99 euro (anziché 4,99 euro).