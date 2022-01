Unieuro lancia nuove Offerte Solo Online: sconti su smartphone e aspirapolvere

Le precedenti Offerte Solo Online di Unieuro sono terminate, ma questo non significa che non ci siano più sconti di questo tipo legati alla popolare catena. Infatti, l'iniziativa promozionale è stata ulteriormente rinnovata. Tra le tipologie di prodotti al centro delle offerte rientrano smartphone e aspirapolvere.

Scendendo maggiormente nel dettaglio di quanto proposto, sul portale ufficiale di Unieuro sono disponibili miriadi di nuove promozioni che rimarranno attive fino al 23 gennaio 2022. La "mascotte" dell'iniziativa è un simpatico dinosauro che dispone di cuffie, smartphone e computer portatile, quasi a voler sottolineare che le promozioni riguardano parecchi dispositivi diversi.

Per farvi degli esempi concreti in merito alle offerte attive in questo contesto, lo smartphone OPPO A74 viene proposto a un prezzo pari a 219,99 euro (al posto di 299,99 euro, sconto del 26%). Da notare inoltre la promozione su Amazon Echo Dot, che viene ora venduto a 21,99 euro (anziché 49,99 euro, risparmio del 56%).

Presente anche uno sconto relativo all'aspirapolvere Rowenta RH6933, disponibile a un costo di 134,99 euro (al posto di 199,99 euro, sconto del 32%). Si fa notare poi il possibile risparmio del 37% sul modello Rowenta X-Pert 3.60 RH6974WO, proposto nell'ambito delle "Offerte Solo Online" a 154,99 euro (prima il prezzo ammontava a 249,90 euro). Insomma, sono disponibili diversi sconti, anche consistenti, su svariate tipologie di prodotti: potrebbe interessarvi fare un salto sul sito Web di Unieuro in questi giorni.