Unieuro lancia le nuove offerte solo online: tantissimi sconti fino al 22 Maggio

Non c'è solo il nuovo volantino Unieuro di Maggio 2022 in giornata odierna. La catena di distribuzione d'elettronica ed informatica lancia infatti anche le nuove offerte solo online che saranno attive fino al 22 maggio 2022 su un'ampia gamma di prodotti d'elettronica.

iPhone 13 da 256 gigabyte è disponibile a 939 Euro, in calo dell'11% rispetto ai 1059 Euro di listino: gli utenti hanno a disposizione diverse colorazioni tra cui scegliere. In offerta anche iPhone 12 Mini da 128 gigabyte, a 659 Euro, con un risparmio di 110 Euro dai 769 Euro imposti dal produttore di Cupertino. Interessante anche lo sconto su iPhone 11 da 64 gigabyte, a 549 Euro, dai 619 Euro di listino, per un risparmio netto dell'11%. Sempre fronte smartphone, segnaliamo anche OnePlus Nord N100 a 149,99 Euro, 50 Euro in meno rispetto ai 199 Euro precedenti. iPhone Se da 64 gigabyte, invece, può essere acquistato a 499 Euro, il 5% in meno rispetto ai 529 Euro di listino.

Segnaliamo però anche il Lenovo Ideapad 3 a 399,90 Euro, il 24% in meno dai 529,90 Euro precedenti, mentre Oppo Band Sport è disponibile a 29,99 Euro, con un risparmio di 20 Euro dai 49,99 Euro precedenti.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.