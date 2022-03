Unieuro lancia le nuove Offerte Solo Online: tantissimi sconti fino al 27 Marzo 2022

Non ci sono solo i Supersconti di Primavera, in giornata odierna. Unieuro infatti ha rinnovato le sue Offerte Solo Online che ora saranno attive fino al prossimo 27 Marzo 2022, e propongono un’ampia gamma di prodotti a prezzi ridotti.

Lo Xiaomi Mi Smart Band 5 è disponibile a 24,99 Euro, in calo del 37% rispetto ai 39,99 Euro di listino.

Disponibile a prezzo ridotto anche il notebook HP 255 G8 nella versione con schermo da 15,6 pollici, AMD Ryzen 3 ed SSD da 256 gigabyte, che viene proposto a 449,90 Euro, con un risparmio in questo caso del 25% rispetto ai 599,90 Euro di listino. L’Acer Aspire 5, anch’esso nella versione con schermo da 15,6 pollici, AMD Ryzen 5 ed SSD da 512 Gigabyte, invece, passa a 549,90 Euro: il risparmio è del 24% rispetto ai 729,90 Euro di listino.

Il Lenovo IdeaPad 3, invece, può essere portato a casa a 499,90 Euro se si opta per il modello con Intel Core i3 ed SSD da 512 gigabyte.

In offerta troviamo anche lo smartwatch Amazfit Bip S Lite, a 24,99 Euro, il 37% in meno rispetto ai 39,99 Euro di listino, ed il Samsung Galaxy Watch4 a 219,90 Euro: in quest’ultimo caso il risparmio è di 80 Euro.

Tra gli smartphone è disponibile in sconto anche l’OnePlus Nord N100, a 149,99 Euro, il 24% in meno rispetto ai 199 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata a questo indirizzo.