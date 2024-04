Unieuro lancia le nuove offerte solo online: il meglio del tech fino al 7 Aprile 2024

Come di consueto ad inizio settimana, Unieuro lancia i nuovi sconti solo online che fino al 7 Aprile 2024 permettono di portare a casa a prezzo ridotto tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica.

Il Samsung Galaxy S23 viene proposto a 649,90 Euro, in calo rispetto ai 1039,99 Euro di listino, mentre il Samsung Galaxy A34 5G con 256 gigabyte di memoria interna è disponibile a 299,90 Euro, con un risparmio consistente se si tiene conto dei 469,90 Euro di listino.

Il TV Hisense 32A4K da 32 pollici a LED Full HD invece è disponibile in offerta a 189,90 Euro, dai 229,90 Euro di listino. In offerta segnaliamo anche il laptop da gaming aSUS TUF F15 nella variante con schermo da 15,6 pollici, processore Intel Core i7-12700H e 16GB di RAM, che viene proposto a 1099 Euro, il 45% in meno rispetto ai 1999 Euro di listino.

Tra gli altri TV in offerta segnaliamo anche il TCL Serie P63 da 43 pollici 4K Ultra HD a LED a 279,90 Euro, in calo rispetto ai 399,90 Euro di listino, ma anche il samsung UE43CU7170UXZT da 43 pollici a 370 Euro, con un risparmio di 129 Euro rispetto ai 499,90 Euro di listino.

La lista completa degli sconti è disponibile attraverso questo indirizzo.