Unieuro lancia nuove Offerte a Tempo a tema Apple: tra iPhone 12, AirPods ed Apple Watch

Grande giornata in casa Unieuro: con l’avvio della prima settimana di maggio 2022 abbiamo assistito non solo alla modifica delle Offerte solo Online disponibili fino all’8 maggio prossimo, ma anche al rilancio di nuove Offerte a Tempo a tema Apple riguardanti iPhone 12, AirPods di seconda generazione ed Apple Watch SE.

Partiamo proprio dall’iPhone 12 venduto a 739 Euro anziché 839 Euro nella variante da 64 GB di archiviazione interna, con schermo Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici dotato di supporto alle tecnologie HDR10 e Dolby Vision, chip proprietario A14 Bionic e un comparto fotocamera caratterizzato da due sensori posteriori da 12 megapixel e uno selfie sempre da 12 MP con sensore biometrico a fianco.

Agli amanti della musica, invece, Unieuro propone gli AirPods di seconda generazione lanciati nel 2019 a 119,99 Euro al posto di 149,99 Euro, con design in-ear, controlli touch sullo stelo, batteria con autonomia dichiarata pari a 5 ore e chip Apple H1 per migliorare l’esperienza d’uso in toto grazie all’attivazione intelligente di microfono e feed audio.

Conclude il trio di prodotti della Mela l’Apple Watch SE da 44 millimetri con schermo OLED LTPO con risoluzione pari a 368 x 448 pixel, luminosità pari a 1000 cd/m² e supporto a NFC e GPS. Il design in ceramica, alluminio e vetro zaffiro garantisce solidità ed eleganza al dispositivo, nonostante si tratti di un modello anche sportivo grazie al cinturino in silicone. Il prezzo? 309 Euro anziché 339 Euro, ma solamente fino all’8 maggio 2022. Questa data di termine delle offerte vale anche per i due succitati dispositivi.

Sempre da Unieuro oggi ha avuto inizio il volantino “Passione Casa” valido fino al 19 maggio.