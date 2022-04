Unieuro lancia nuove Offerte a Tempo: protagonisti iPhone 12 e smart TV Philips

Unieuro questa settimana ha dato il via non solo alle nuove Offerte Solo Online valide fino al 24 aprile 2022, ma anche alle Offerte a Tempo attive per i prossimi giorni. Da esse vi segnaliamo, in maniera particolare, gli sconti su iPhone 12 e uno smart TV Philips del 2021, il quale scende di 300 Euro rispetto al listino.

Partiamo proprio dal televisore in questione, ovvero il modello Philips 65PUS7406/12 venduto a 599,90 Euro al posto di 899 Euro. Si tratta di uno smart TV con schermo LED Ultra HD 4K da 65 pollici di diagonale e con supporto alle tecnologie video HLG, HDR10+ e Dolby Vision, mentre lato audio troviamo il decoder Dolby Atmos. Il sistema operativo è Android 10 con applicazioni preinstallate come Netflix, Amazon Prime Video, YouTube e Disney+. Infine, da prassi, segnaliamo che c'è il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

A coloro che sono alla ricerca di uno smartphone di fascia alta a prezzi intriganti, invece, segnaliamo l’iPhone 12 da 64 GB a 739 Euro al posto di 839 Euro, offerta valida fino al 24 aprile prossimo. Il dispositivo è dotato di uno schermo Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici compatibile con HDR10 e Dolby Vision, mentre il cuore pulsante è il chipset A14 Bionic, accompagnato a sua volta da 4 GB di RAM e batteria da 2.815 mAh. Il comparto fotocamera, infine, si compone di due lenti posteriori da 12 MP e di una anteriore sempre da 12 megapixel.

