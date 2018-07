Unieuro lancia il nuovo Sottocosto: sconti fino al 29 Luglio

Unieuro torna all'attacco della concorrenza, e degli utenti, con un nuovo Sottocosto, che sarà disponibile online fino al prossimo 29 Luglio. Il nuovo volantino, come sempre, include vari prodotti d'elettronica al consumo e smartphone, tra cui anche vari iPhone.

Per quanto riguarda gli smartphone non iPhone, citiamo l'interessante offerta proposta sul Galaxy S9 da 64 gigabyte, che può essere acquistato in varie colorazioni a 669 Euro, 230 Euro in meno rispetto al prezzo di listino imposto dal produttore.

Nella lista troviamo anche Huawei Mate 10 Lite da 64 gigabyre a 229 Euro, per un risparmio netto di 120 Euro. Citiamo, inoltre anche LG Q6, nella variante con memoria interna da 32 gigabyte a 149 Euro, praticamente la metà rispetto ai 300 Euro di listino. Veniamo ora però agli iPhone.

Apple porta in promozione vari smartphone, tra cui gli ultimi arrivati. iPhone 8, da 64 gigabyte, ad esempio può essere portato a casa a 669 Euro, il 20 per cento in meno rispetto al prezzo di lancio, ed a riguardo è interessante notare come siano disponibili varie colorazioni, il che dà ampia scelta all'utente. Spazio anche per iPhone X, che nella versione da 64 gigabyte è disponibile a 959 Euro, 239 Euro in meno se confrontato al prezzo di listino.

Limitata, rispetto alle altre volte, l'offerta per i televisori in Ultra HD, ma comunque vi invitiamo a dare un'occhiata.

