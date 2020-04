Unieuro lancia il nuovo volantino di Aprile 2020: 'Noi Ci Siamo' fino al 19/04

Unieuro lancia oggi il nuovo volantino online, che sarà valido fino al prossimo 19 Aprile e proporrà un'ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica, tra cui anche televisori, smartphone e smartwatch.

Tra i televisori, il Samsung RU7090 da 55 pollici 4K è disponibile a 399 Euro, 300 Euro in meno dai 699 Euro di listino. Il Samsung UE50RU74100U da 50 pollici della Series 7 viene proposto allo stesso prezzo, anche in questo caso con una riduzione del 42%. Il TV Sony KD-49XG9005 da 49 pollici ovviamente 4K HDR passa invece a 749 Euro, il 37% in meno dai 1199 Euro precedenti, mentre il QLED Q90R da 55 pollici passa a 1299 Euro.

Fronte Apple, il MacBook Air da 13,3 pollici può essere acquistato a 999 Euro, mentre l'iPad da 10,2 pollici nella configurazione WiFi Only invece è disponibile a 349 Euro, 40 Euro in meno dai 389 Euro dal prezzo di listino. Fronte iPhone, l'Xs Max da 64 gigabyte passa a 749 Euro, mentre Apple Watch Series 5 con cassa da 40mm a 439 Euro.

Per quanto riguarda gli smartphone, il Galaxy S10e viene scontato a 429 Euro, mentre lo Xiaomi Mi Note 10 è disponibile a 419 Euro.

Queste offerte si aggiungono agli sconti della giornata proposti da Unieuro, che scadranno alle 23:59.