Unieuro lancia il nuovo volantino: arrivano gli Sconti d'Estate

Archiviato il Summer Black Friday, Unieuro oggi rilancia con il nuovo volantino battezzato "Sconti d'Estate", che sarà attivo fino al 25 luglio e proporrà il tasso zero per gli acquisti in dieci rate mensili. Vediamo insieme quali sono le migliori offerte legate al mondo tecnologico.

Il Galaxy A10 da 64 gigabyte può essere portato a casa al prezzo di 239,90 Euro, il 7% in meno rispetto ai 259,90 Euro di listino. Per quanto riguarda il Galaxy S10e, nella versione da 128 gigabyte di memoria interna viene proposto a 599 Euro dai precedenti 779 Euro.

In offerta troviamo anche il MacBook Air da 13,3 pollici con processore Intel Core i5 di ottava generazione, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 128 gigabyte, che può essere acquistato a 1.199 Euro rispetto ai 1.379 Euro di listino del produttore, per un risparmio di 180 Euro.

Tra gli sconti troviamo anche il televisore Ultra HD Samsung UE43NU7400U da 43 pollici, su cui viene applicato uno sconto del 33% e passa a 599 Euro.

La lista completa è disponibile a questo indirizzo.

