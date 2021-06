Unieuro lancia il nuovo volantino di Giugno 2021, con bici elettrica in omaggio

Unieuro lancia oggi il nuovo volantino valido fino al 23 Giugno, che propone come sempre un'ampia gamma di promozioni d offerte su tantissimi prodotti d'elettronica ed informatica. La catena di distribuzione propone una serie di offerte ma permette anche di ottenere una bici elettrica in omaggio su alcuni acquisti.

Come indicato nelle condizioni dell'offerta, i prodotti presenti nella pagina del volantino con il logo verde "In Regalo Woow Bike" consentono di ottenere in regalo o la bici elettrica in questione o un monopattino, in quest'ultimo caso però pagando 59 Euro. La bibi elettrica ha un valore di 359,90 Euro, mentre il monopattino di 299,90 Euro.

Per quanto riguarda le offerte, invece, il Samsung Galaxy A32 da 128 gigabyte è disponibile a 249,90 Euro, mentre lo Xiaomi Mi 11 Lite viene proposto a 349,90 Euro, ma con la Woow Bike in omaggio. Il notebook HP Pavilion 15 invece passa a 799,90 Euro, il 13% in meno rispetto ai 929 Euro di listino.

Spostandoci in ambito TV, segnaliamo la promozione sul Samsung UE65TU7090U da 65 pollici, che è disponibile a 649,90 Euro, mentre l'LG OLED 65C1 da 65 pollici è disponibile a 2599 Euro, mentre l'OLED 55A1 da 55 pollici della linea C1 passa a 1199 Euro. Chiude la lista il Sony KE-48A9 da 48 pollici, a 1399 Euro.