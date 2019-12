Unieuro lancia il nuovo volantino: Sottocosto su 120 prodotti

Come ampiamente preannunciato nella giornata di ieri, è online da oggi il nuovo volantino di Unieuro, che propone il Sottocosto su 120 prodotti in vista del Natale.

Torna in sconto Google Home, a 59 Euro, il 40% in meno rispetto ai 99,90 Euro precedenti, mentre le Samsung Galaxy Buds possono essere acquistate a 119,90 Euro, il 19% in meno rispetto ai 149 Euro di listino.

Interessanti anche le offerte sui TV: il QLED 44 da 65 pollici Q90R 2019 di Samsung è disponibile al prezzo di 2299 Euro, il 34% in meno dai 3499 Euro imposti dal produttore. Per quanto riguarda gli altri televisori, il Philips 6000 FHD 32PFS6402/12 da 65'' passa al prezzo di 299 Euro, i 30% in meno dai 429 Euro precedenti. L'LG 65UM7450PLA da 65 pollici 4K Ultra HD invece è disponibile a 699 Euro.

Per quanto riguarda gli smartphone, ASUS ZenFone 6 con 6 gigabyte di RAM e 64 gigabyte di memoria interna con batteria da 5000 mAh è disponibile in sconto a 429 Euro, mentre il Samsung Galaxy A30 con 4GB di RAM e 64GB di memoria passa al prezzo di 239 Euro dai 309 Euro precedenti. Fronte top di gamma, il Samsung Galaxy S10+ da 512GB può essere portato a casa a 799 Euro.