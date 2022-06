Unieuro lancia offerta a tempo su Huawei MateBook 14, con rimborso extra di 200 Euro

In contemporanea al rinnovo delle Offerte Solo Online per la settimana corrente, valide pertanto fino al prossimo 5 giugno, Unieuro modifica le Offerte a Tempo introducendo nella lista il computer portatile Huawei MateBook 14 con un doppio taglio di prezzo.

Osservando la serie di Offerte a Tempo nella homepage, difatti, troviamo il laptop della società cinese dotato di un display Quad HD (risoluzione pari a 2160 x 1440 pixel) dalla diagonale d 14 pollici, accompagnato da 16 GB di RAM LPDDR4x, SSD da 512 GB e il processore Intel Core i5-1135G7 operante a massimo 4,2 GHz in modalità Turbo. Il sistema operativo in dotazione, invece, è Windows 11 Home.

Questo modello viene venduto a 1.149 Euro di solito; per i prossimi giorni, però, lo troverete a 849,90 Euro grazie a un taglio del 26%. Il pagamento potrà essere effettuato in 3 rate senza interessi con PayPal e, dopo l’acquisto, potrete richiedere un rimborso fino a 200 Euro grazie all’iniziativa “Passa al moderno con i PC Windows 11” che, fino al 10 giugno prossimo, consentirà di consegnare un computer usato funzionante per ottenere una certa quota entro 30 giorni dall’approvazione. A seconda delle condizioni del dispositivo si riceverà tramite bonifico, pertanto, tale rimborso.

Ricordiamo in conclusione che sempre presso Unieuro potrete trovare diversi monitor da gaming LG e MSI in offerta.